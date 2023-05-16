Тамилла Алиева, собкор 15:34

Глава государства Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в 16-й Международной выставке сельского хозяйства Азербайджана, которая проходит в эти дни в «Экспоцентре» Баку. Как и в предыдущие годы, на выставке представлены различные виды техники и технологий, используемые в отечественном сельском хозяйстве. Правда, в отличие от прошлых лет, в нынешнем году в павильонах выставки доминируют так называемые «умные» и «зеленые» технологии.

После распоряжения главы государства от 3 мая 2021 года «О мерах по созданию зоны зеленой энергетики на освобожденных территориях Азербайджанской Республики» многие передовые производители заинтересовались продвижением своей продукции в Карабахе. Так, в числе первых компаний, поддержавших инициативу президента Ильхама Алиева, стал всемирно известный производитель техники New Holland, представивший на выставке в «Экспоцентре» эксклюзивную модель трактора New Holland T6.180 Methane, работающего на биогазе/СПГ. При обходе павильонов выставки Ильхам Алиев остановился у стенда компании New Holland, где ее региональный директор, Стюарт Кемпбелл, проинформировал главу государства о том, в каких условиях и с каким экономическим эффектом может быть использована в сельском хозяйстве новая модель трактора.

«Мы прекрасно понимаем, что в рамках создания в освобожденных от оккупации районах Азербайджана «зоны зеленой энергии» именно применение интеллектуальных технологий для управления энергией, а также использование отходов для получения энергии будут в значительной степени способствовать развитию Карабахской экономической зоны, - отметил Стюарт Кемпбелл. - В Карабахе есть большой потенциал для развития альтернативных источников энергии, промышленности и сельского хозяйства. Именно поэтому мы и другие мировые бренды заинтересованы в использовании в этом регионе наших инновационных технологий. Поскольку президент Ильхам Алиев предложил применить эти технологии в Карабахе, я уверен, что многие мировые бренды применят свои инновационные решения, чтобы поддержать развитие этого региона. Столь пристальное и целенаправленное внимание, уделяемое вашим президентом развитию районов, освобожденных от оккупации, превратят со временем Карабах в регион с наиболее современной и передовой инфраструктурой». По словам Стюарта Кемпбелла, глава государства предложил компании New Holland открыть в Агдаме предприятие по сборке тракторов New Holland T6.180 Methane.