Ильхам Алиев остановился у стенда компании New Holland… что предложил Стюарт Кемпбелл президенту?
Глава государства Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в 16-й Международной выставке сельского хозяйства Азербайджана, которая проходит в эти дни в «Экспоцентре» Баку.
Как и в предыдущие годы, на выставке представлены различные виды техники и технологий, используемые в отечественном сельском хозяйстве. Правда, в отличие от прошлых лет, в нынешнем году в павильонах выставки доминируют так называемые «умные» и «зеленые» технологии.
После распоряжения главы государства от 3 мая 2021 года «О мерах по созданию зоны зеленой энергетики на освобожденных территориях Азербайджанской Республики» многие передовые производители заинтересовались продвижением своей продукции в Карабахе. Так, в числе первых компаний, поддержавших инициативу президента Ильхама Алиева, стал всемирно известный производитель техники New Holland, представивший на выставке в «Экспоцентре» эксклюзивную модель трактора New Holland T6.180 Methane, работающего на биогазе/СПГ.
При обходе павильонов выставки Ильхам Алиев остановился у стенда компании New Holland, где ее региональный директор, Стюарт Кемпбелл, проинформировал главу государства о том, в каких условиях и с каким экономическим эффектом может быть использована в сельском хозяйстве новая модель трактора.
«Мы прекрасно понимаем, что в рамках создания в освобожденных от оккупации районах Азербайджана «зоны зеленой энергии» именно применение интеллектуальных технологий для управления энергией, а также использование отходов для получения энергии будут в значительной степени способствовать развитию Карабахской экономической зоны, - отметил Стюарт Кемпбелл. - В Карабахе есть большой потенциал для развития альтернативных источников энергии, промышленности и сельского хозяйства. Именно поэтому мы и другие мировые бренды заинтересованы в использовании в этом регионе наших инновационных технологий. Поскольку президент Ильхам Алиев предложил применить эти технологии в Карабахе, я уверен, что многие мировые бренды применят свои инновационные решения, чтобы поддержать развитие этого региона. Столь пристальное и целенаправленное внимание, уделяемое вашим президентом развитию районов, освобожденных от оккупации, превратят со временем Карабах в регион с наиболее современной и передовой инфраструктурой».
По словам Стюарта Кемпбелла, глава государства предложил компании New Holland открыть в Агдаме предприятие по сборке тракторов New Holland T6.180 Methane.
«Данное предложение - показатель уровня заинтересованности главы Азербайджана в привлечении в Карабах зарубежных инвесторов, - подчеркнул Кемпбелл. - Мы высоко оцениваем предложение президента и будем работать в этом направлении».
Здесь важно пояснить, что New Holland T6.180 является самой инновационной на данный момент моделью тракторов New Holland серии T6. В первую очередь, потому что речь идет о первом в мире тракторе серийного заводского производства, который работает на биогазе.
«Благодаря силе метана, фермеры могут использовать для производства биогаза, на котором работает этот трактор, сельскохозяйственные отходы, - рассказал Стюарт Кемпбелл. – А также благодаря экологически чистому биогазу они смогут предотвратить естественное загрязнение природы и способствовать широкому использованию в сельском хозяйстве «зеленой» энергетики. И фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, могут использовать отходы животноводческих комплексов для получения биогаза и таким образом «замкнуть» цикл зеленой энергии в своих хозяйствах. Еще одно преимущество двигателя трактора New Holland T6.180 заключается в том, что в отсутствии биогаза он может также работать на сжиженном природном газе».