Азербайджан разработал универсальную вакцину от COVID-19

«Мы разработали и вакцину, и лекарство от COVID-19. Доклиническая работа завершена. Дальнейшие работы зависят от инвесторов, потому что должны быть средства для проведения клинических исследований. Разработанная нами вакцина стала единственной в мире, которая оказалась эффективной против всех штаммов коронавируса, включая «Омикрон».

Китайскими учеными опубликованы статьи об этом в самых престижных журналах мира. Там указывается, что разработанная нами вакцина против COVID-19 эффективна против штаммов «омикрон» и «дельта». Вакцину планируется назвать «Карабах». Хотя пандемия закончилась, штамм «омикрон» все еще дает о себе знать. Мы разработали универсальную вакцину против коронавируса. Люди все еще заражаются «омикроном». Эта вакцина также эффективна против новых штаммов», - сказал Мамедов.

Ученый добавил, что его командой разработано несколько вакцин.