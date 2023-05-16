Тамилла Алиева, собкор 16:40

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank в четверг, 18 мая, провел итоговую пресс-конференцию, посвященную результатам деятельности в 2022 году. Основными спикерами мероприятия выступили Главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев, Член правления банка, Главный финансовый директор Мурад Сулейманов и Главный директор по комплаенсу и управлению Анар Керимов. Как отметил в своем вступительном слове Главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев, 2022 год банк завершил большим приростом основных показателей, в т.ч. кредитного портфеля и количества клиентов по всем сегментам обслуживания. Активы банка по итогам года составили 8,4 млрд манатов (доля рынка - 18,1%), а депозитная база - 7,0 млрд манатов (доля рынка 19,2%).

По словам Джавида Гулиева, как и в предыдущие годы, PASHA Bank активно поддерживал как корпоративных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель банка составил свыше 2,8 млрд манатов. «Также хочу отметить, что в 2022 году PASHA Bank в поддержку клиентам, осуществляющим свою деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, предоставил финансирование на более чем 130 млн манатов», - сказал он. Также председатель Банка подробно ознакомил присутствующих журналистов с новыми продуктами и услугами, которые были запущены в прошлом году, а также о развитии IT-сегмента Банка, в частности, обеспечение кибербезопасности всех проводимых операций. Говоря о развитии человеческого потенциала, Дж.Гулиев отметил, что по итогам года в данном направлении было инвестировано свыше 3,9 млн манатов. «Наш коллектив является главной ценностью банка, ввиду чего инвестиции в профессиональное развитие сотрудников будут продолжать расти», - подытожил Дж.Гулиев.