PASHA Bank подвел итоги 2022 года итоги с haqqin.az
Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank в четверг, 18 мая, провел итоговую пресс-конференцию, посвященную результатам деятельности в 2022 году. Основными спикерами мероприятия выступили Главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев, Член правления банка, Главный финансовый директор Мурад Сулейманов и Главный директор по комплаенсу и управлению Анар Керимов.
Как отметил в своем вступительном слове Главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев, 2022 год банк завершил большим приростом основных показателей, в т.ч. кредитного портфеля и количества клиентов по всем сегментам обслуживания.
Активы банка по итогам года составили 8,4 млрд манатов (доля рынка - 18,1%), а депозитная база - 7,0 млрд манатов (доля рынка 19,2%).
По словам Джавида Гулиева, как и в предыдущие годы, PASHA Bank активно поддерживал как корпоративных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель банка составил свыше 2,8 млрд манатов. «Также хочу отметить, что в 2022 году PASHA Bank в поддержку клиентам, осуществляющим свою деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, предоставил финансирование на более чем 130 млн манатов», - сказал он.
Также председатель Банка подробно ознакомил присутствующих журналистов с новыми продуктами и услугами, которые были запущены в прошлом году, а также о развитии IT-сегмента Банка, в частности, обеспечение кибербезопасности всех проводимых операций.
Говоря о развитии человеческого потенциала, Дж.Гулиев отметил, что по итогам года в данном направлении было инвестировано свыше 3,9 млн манатов. «Наш коллектив является главной ценностью банка, ввиду чего инвестиции в профессиональное развитие сотрудников будут продолжать расти», - подытожил Дж.Гулиев.
Как отметил в своем выступлении член правления банка, главный финансовый директор Мурад Сулейманов, большую часть структуры активов банка по итогам года составили кредитный портфель (32%), денежные средства и их эквиваленты (38%).
«Кредиты, выданные кредитным организациям, составили 6%, инвестиции в ценные бумаги – 21%, прочие активы – 1%. Чистая прибыль банка по итогам года составила порядка 85 млн манатов», - сказал М.Сулейманов.
Что касается деятельности дочерних структур Банка PASHA Bank Georgia и PASHA Bank Turkey, то эти финансовые институты также показали динамику роста активов и клиентской базы. «Так, суммарные активы PASHA Bank Georgia составили 327 млн манатов, PASHA Bank Turkey – 584 млн манатов», - сказал М.Сулейманов.
Выступивший далее Главный директор по комплаенсу и управлению Анар Керимов акцентировал внимание журналистов на деятельности PASHA Bank в рамках реализуемой программы Корпоративной социальной ответственности.
По словам А.Керимова, Банк активно претворяет в жизнь проекты, связанные с поддержкой женского предпринимательства, тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями Азербайджана, а также оказывает поддержку молодым и талантливым специалистам.
«Минувший год не стал для нас исключением в этом плане. Так, в 2022 году банк направил свыше 8 млн манатов в развитие социальной сферы. Особо хочу отметить, что основная часть этих средств, а именно 7,5 млн манатов, была направлена на проекты, связанные с сохранением культурного наследия на освобожденных территориях», - сказал Анар Керимов.
Отдельно А.Керимов упомянул и о наградах, полученных Банком по итогам прошлого года.
«Как вам известно, PASHA Bank получил несколько престижных наград по итогам деятельности в 2022 году, но мне хотелось бы в особенности отметить такие, как «Лучшая программа Корпоративной социальной ответственности», «Самая активная поддержка расширения финансовой грамотности». Мы рады, что наша деятельность вносит свой вклад в развитие общества», - подытожил А.Керимов».
PASHA Bank и далее планирует проводить ежегодные встречи с журналистами и подробно информировать общественность о проделанной работе.