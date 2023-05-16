В Казахстане за полгода вдвое выросло число жителей, которые считают вероятным вторжение России в их страну. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения организаций MediaNet и PaperLab, которые приводит Reuters.

Опрос проводился в первую неделю мая, в нем приняли участие 1100 респондентов. За полгода доля респондентов, опасающихся, что Россия может также вторгнуться в Казахстан, выросла с 8,3% до 15%.

Почти треть опрошенных заявила об ухудшении отношения к России из-за продолжающегося вторжения в Украину. Более половины заявили, что их отношение к России не изменилось. Около 5% сказали, что их отношение к России улучшилось.