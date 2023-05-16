Менеджерский состав Банка ABB успешно завершил программу Executive Mini-MBA!

На этой неделе успешно была завершена программа Executive Mini-MBA, направленная на повышение управленческой квалификации менеджеров банка АВВ, организованная совместно с одним из самых престижных высших учебных заведений Турции – Университет Коч (Koç University). 21 менеджер среднего звена банка стал участником данной программы и, завершив свое обучение, получил сертификат Executive Mini-MBA. В связи с этим в главном кампусе ВУЗа при участии руководства банка ABB и университета Коч состоялся выпускной день.

Выступивший на мероприятии председатель правления банка ABB Аббас Ибрагимов поздравил выпускников с их достижениями, поблагодарив университет за успешное партнерство. Председатель правления также отметил, что посредством данного проекта в банке сформировался еще один эффективный опыт, направленный на дальнейшее развитие сотрудников, отметив, что программа и в дальнейшем будет стабильно осуществляться, это позволит и другим сотрудникам банка воспользоваться этой возможностью.

В данном мероприятии также приняли участие проректор университета Коч Зейнеп Гюрхан и исполнительный директор бизнес-школы учебного заведения Нида Бекташ, которые пожелали выпускникам и банку успехов в будущей совместной деятельности.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.