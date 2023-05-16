«Свержение» Араика Арутюняна и захват «власти» в Ханкенди накануне переговоров в Москве

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

В преддверии запланированных на 19 мая в Москве трехсторонних переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Ханкенди активизировался еще один «спаситель». Речь идет о все том же российском миллиардере армянского происхождения Рубене Варданяне, «командированном» прошлой осенью из Москвы в Карабах, занимавшем там несколько месяцев пост так называемого «госминистра» и смещенном с него по требованию Баку.

Было ли заявление Варданяна спонтанным? Едва ли

Рубен Варданян, неожиданно для всех всплывший на поверхность медийного пространства, заявил от имени движения «Фронт безопасности и развития Нагорного Карабаха», что не приемлет решения властей Армении, признавших бывший Нагорно-Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. 

Характерно, что на сей раз Варданян назвал себя координатором этого «фронта» и прямо заявил, что его цель — «свержение» Араика Арутюняна и захват «власти» в Ханкенди.

Следует отметить, что у Рубена Варданяна, претендующего на лавры «спасителя нации», есть серьезный соперник – бывший полевой командир и один из лидеров карабахских сепаратистов генерал Самвел Бабаян. Последний тоже называет себя «спасителем Карабаха», громогласно утверждая, что знает, как осчастливить карабахских армян.

Арутюнян согласился начать переговоры с Бабаяном

Haqqin.az уже писал о том, что недавно Самвел Бабаян вывел на улицы Ханкенди своих сторонников и предъявил ультиматум Араику Арутюняну, потребовав от него кресло «госминистра с широкими полномочиями». Как уже сообщалось, Арутюнян согласился начать переговоры с Бабаяном.

И вот теперь выступающий «от имени всех армян Карабаха» Рубен Варданян заявил, что не принимает договоренности, достигнутые лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне и Брюсселе, в том числе об официальном признании Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана. По словам бывшего московского олигарха, необходимо довести до сведения российских миротворческих сил, что карабахские армяне «никогда не примут» происходящее.

«Мы не подчинимся и не согласимся с шагами, которые делает Азербайджан, и с тем, что предлагает правительство Армении, потому что это неприемлемо для народа Карабаха и для армян всего мира, - заявил Рубен Варданян. - Власти Армении должны понимать, что судьбу Нагорного Карабаха не может решать лишь одна группа, которая управляет страной».

Россия же может использовать сепаратистские элементы в Карабахе как один из инструментов предотвращения изгнания своих войск из Армении и Карабаха

По словам очередного «спасителя», карабахские армяне «на 100 процентов готовы до конца защитить свою родину», и «это воодушевляет».

«Я чувствую ответственность за веру, которая есть у людей ко мне, я чувствую это каждый день, - не без пафоса воскликнул Варданян. - Не стоит вопрос спасителя или должности, а стоит задача решения будущего нашей родины».

Варданян также полагает, что его уход из Карабаха приведет к «серьезному разочарованию».

Что дальше в Ханкенди? Никто не знает!

Было ли заявление Варданяна спонтанным? Едва ли. Судя по всему, определенные российские круги по сей день связывают с ним определенные надежды, указывая Варданяну «оставаться и продолжать борьбу».

Не секрет, что Россия не приемлет достижения мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Запада, видя в этом прямую угрозу своим интересам в регионе. На днях министр иностранных дел Сергей Лавров прямо заявил, что США призывают власти Армении «выдворить россиян из страны». 

Изгнание россиян из Армении, то есть вывод 102-й военной базы и пограничных войск ФСБ, может произойти только в случае подписания мирного соглашения, гарантом которого выступает Запад. Россия же может использовать сепаратистские элементы в Карабахе как один из инструментов предотвращения реализации подобного сценария. Так что выводы в данной ситуации напрашиваются сами собой.