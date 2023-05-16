Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:04

В преддверии запланированных на 19 мая в Москве трехсторонних переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Ханкенди активизировался еще один «спаситель». Речь идет о все том же российском миллиардере армянского происхождения Рубене Варданяне, «командированном» прошлой осенью из Москвы в Карабах, занимавшем там несколько месяцев пост так называемого «госминистра» и смещенном с него по требованию Баку.

Рубен Варданян, неожиданно для всех всплывший на поверхность медийного пространства, заявил от имени движения «Фронт безопасности и развития Нагорного Карабаха», что не приемлет решения властей Армении, признавших бывший Нагорно-Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. Характерно, что на сей раз Варданян назвал себя координатором этого «фронта» и прямо заявил, что его цель — «свержение» Араика Арутюняна и захват «власти» в Ханкенди. Следует отметить, что у Рубена Варданяна, претендующего на лавры «спасителя нации», есть серьезный соперник – бывший полевой командир и один из лидеров карабахских сепаратистов генерал Самвел Бабаян. Последний тоже называет себя «спасителем Карабаха», громогласно утверждая, что знает, как осчастливить карабахских армян.

Haqqin.az уже писал о том, что недавно Самвел Бабаян вывел на улицы Ханкенди своих сторонников и предъявил ультиматум Араику Арутюняну, потребовав от него кресло «госминистра с широкими полномочиями». Как уже сообщалось, Арутюнян согласился начать переговоры с Бабаяном. И вот теперь выступающий «от имени всех армян Карабаха» Рубен Варданян заявил, что не принимает договоренности, достигнутые лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне и Брюсселе, в том числе об официальном признании Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана. По словам бывшего московского олигарха, необходимо довести до сведения российских миротворческих сил, что карабахские армяне «никогда не примут» происходящее. «Мы не подчинимся и не согласимся с шагами, которые делает Азербайджан, и с тем, что предлагает правительство Армении, потому что это неприемлемо для народа Карабаха и для армян всего мира, - заявил Рубен Варданян. - Власти Армении должны понимать, что судьбу Нагорного Карабаха не может решать лишь одна группа, которая управляет страной».

По словам очередного «спасителя», карабахские армяне «на 100 процентов готовы до конца защитить свою родину», и «это воодушевляет». «Я чувствую ответственность за веру, которая есть у людей ко мне, я чувствую это каждый день, - не без пафоса воскликнул Варданян. - Не стоит вопрос спасителя или должности, а стоит задача решения будущего нашей родины». Варданян также полагает, что его уход из Карабаха приведет к «серьезному разочарованию».