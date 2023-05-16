Россиян будут сажать за сдачу в плен

Добровольная сдача военнослужащего в плен, если он не предпринимал никаких действий, чтобы этого избежать, является преступлением, за которое грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом свидетельствует постановление пленума Верховного суда России.

Кроме того, суд разъяснил вопросы о неисполнении приказов, преступных приказах командования и госизмене.

В разъяснении по поводу сдачи в плен Верховный суд отметил, что военнослужащий может быть освобожден от наказания при одновременном выполнении следующих условий: он попал в плен впервые, он предпринял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил, находясь в плену, преступлений.

Также Верховный суд разъяснил, что переход на сторону врага с целью участия в боевых действиях в составе его формирований должен квалифицироваться как государственная измена. За это преступление, согласно Уголовному кодексу, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Наконец, если военнослужащий попал в плен, будучи раненым и не имея возможности сопротивляться, его должны оправдать», - говорится в документе.