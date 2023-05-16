Гендиректор AzerTelecom в списке самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира

Гендиректор компании AzerTelecom Ана Накашидзе вошла в список Power 100 - ежегодного рейтинга, составляемого престижным изданием Capacity Media и включающего в себя ведущих лидеров мировой телекоммуникационной отрасли.

Список Power 100 - это рейтинг, номинируемый телекоммуникационной отраслью и составляемый Capacity Media, который представляет новаторов и влиятельных лидеров, управляющих глобальной цифровой инфраструктурой. Уже пятый год подряд этот список выделяет значимых деятелей в данной сфере.

Возглавляя AzerTelecom в период пандемии и постпандемической трансформации, а также во время многочисленных вызовов, Ана Накашидзе добилась ключевых достижений в деятельности компании. Благодаря ее руководству компания AzerTelecom смогла расширить свой портфель услуг, достичь новых высот в развитии и, укрепив международные услуги связи, играет в настоящее время важную роль в области телекоммуникаций страны.

Следует отметить, что Ана Накашидзе обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. До своего назначения генеральным директором AzerTelecom в 2020 году она занимала должность заместителя генерального директора AzerTelecom по операциям, а также различные руководящие должности в государственном, частном и консалтинговом секторах Грузии и других стран мира.

Также стоит отметить, что Ана Накашидзе была включена в шестой ежегодный список Women to Watch (Женщины, за которыми стоит следить), составленный изданием Capacity Media в марте этого года. Этот список включает 20 выдающихся женщин в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Power 100 от Capacity Media представляет список 100 лидеров в области оптовых телекоммуникационных операторов. Для ознакомления со списком вы можете перейти по ссылке.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, действующей в различных сферах и странах.