Сын Пашиняна признан потерпевшим

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян признан потерпевшим по делу об инциденте с похищением, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета страны Гор Абрамян.

По версии следствия, Ашота похитили около здания Апелляционного суда республики, где стояли члены семей погибших в 44-дневной войне армянских военнослужащих, но ему удалось сбежать.

По делу были задержаны четыре человека, троих из них вскоре выпустили на свободу, за исключением матери погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна Гаяне Мартиросян, которую сегодня поместили в СИЗО.