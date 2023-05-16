В Баку разыгрывают «Золотого Шаха» для кулинаров

Чемпионат проводится при поддержке Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана, Государственного агентства по туризму, Министерства молодежи и спорта, Азербайджанского национального кулинарного центра и ООО CEO Azerbaijan.

В течение двух дней более 100 участников Национального кулинарного чемпионата будут соревноваться в категориях «Молодой кулинар», «Старший кулинар» и «Кондитер». По итогам чемпионата будет определен рейтинг 100 лучших участников.

В жюри чемпионата представлены судьи Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs) из Италии, Великобритании, Сербии, США, Хорватии, России, Черногории и других стран.

Национальный кулинарный чемпионат «Золотой Шах» проводится с 2019 года. В этом году «Золотой Шах» впервые проводится в статусе официального чемпионата Worldchefs. Это создает возможность прямого признания международным кулинарным сообществом победителей Национального кулинарного чемпионата, результатов соревнования и сертификатов судей, проходящих практику.

В рамках Национального кулинарного чемпионата для судей и участников Worldchefs были организованы семинары на различные темы.