МВФ закроет офис в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение закрыть свой бакинский офис до конца июня 2023 года, сообщили haqqin.az источники в правительстве Азербайджана.

В письме, адресованном Министерству финансов Азербайджана Департаментом Ближнего Востока и Центральной Азии Фонда, данное решение обосновывается тем, что Азербайджан обладает сильной экономикой и финансовыми ресурсами, и сотрудничество программного характера между Азербайджаном и МВФ в ближайшем будущем не ожидается.

В письме директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Фонда Джихада Азура подчеркивается, что закрытие офиса не ослабит связей МВФ с Азербайджаном. Так, фонд будет организовывать регулярные миссии для обсуждения экономической и финансовой политики в связи со стратегией развития Азербайджана и при необходимости оказывать техническую помощь.

Азербайджан стал членом МВФ 18 сентября 1992 года. С 1993 по 2009 год в стране действовало резидентское представительство МВФ.

После этого МВФ осуществлял свою деятельность в Азербайджане через местного координатора с более низким статусом.

С 2005 года сотрудничество Азербайджана с МВФ осуществляется только в формате консультаций.