Россия и Украина согласились на предложение Папы Римского
Россия и Украина ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.
Как сообщает специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo, не называя источников своей информации, в Москву мог бы в качестве папского спецпосланника отправиться нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.