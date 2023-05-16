Миннауки провело медиатур в новую школу в Хырдалане

Новая школа вместимостью 2000 учащихся состоит из шести корпусов, в том числе одноэтажного спортивного зала, двухэтажного корпуса со столовой и других четырехэтажных корпусов. Также планируется строительство индивидуальной котельной, помещений для трансформаторов и установка дизель-генератора для бесперебойного снабжения здания школы электроэнергией и теплом.

Министерство науки и образования Азербайджана 18 мая провело медиатур в новопостроенную школу города Хырдалан Апшеронского района. Цель медиатура - ознакомиться со строительными работами в школе.

На территории школы находятся 2 спортивных зала, столовая, 6 лабораторий, 2 кабинета по труду и 2 кабинета для дошкольной подготовки, военно-учебный кабинет, 6 компьютерных классов, 3 учительских, STEAM-центр, состоящий из 8-ми кабинетов, библиотека, читальный зал, актовый зал на 600 мест и 74 учебных класса.

В настоящее время идут завершающие строительные работы фасада здания школы и благоустройство двора. Завершить строительные работы планируется в июле 2023 года.

Было отмечено, что строительство данной школы в Хырдалане поможет устранить проблему переполненности общеобразовательных учреждений на указанной территории.