Эмин Амруллаев в Грузии

По приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Грузии, сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

В организованной в рамках визита встрече между Эмином Амруллаевым и Георгием Амилахвари также принял участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Грузией.