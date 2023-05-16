Эмин Амруллаев в Грузии
По приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Грузии, сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.
В организованной в рамках визита встрече между Эмином Амруллаевым и Георгием Амилахвари также принял участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев.
В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Грузией.
В завершение встречи состоялась церемония подписания договоров о сотрудничестве между Университетом ADA и Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили, Грузинским техническим университетом и Кутаисским международным университетом.