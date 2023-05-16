Число жертв наводнения, вызванного продолжительными интенсивными дождями на севере Италии, достигло 11, об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным издания, от удара стихии пострадали более 40 населенных пунктов, перекрыто 250 дорог. Несколько человек числятся пропавшими без вести, почти 30 тыс. были эвакуированы. Прервано автомобильное движение по местным трассам, а также региональное железнодорожное сообщение на многочисленных отрезках путей. Почти 30 тыс. жителей области остались без электричества.

Отметим, что в Эмилии-Романье продолжает действовать красный уровень погодной опасности. Дожди, приведшие к разливу рек, сходу селей и затоплению десятков городов, не прекращаются на обширной территории области с понедельника.