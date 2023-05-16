Сборная Украины по таэквондо пропустит чемпионат мира, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня. Об этом рассказал тренер и вице-президент Федерации таэквондо Украины Сергей Васильченко. Причина – допуск к чемпионату мира российских и белорусских спортсменов.

Таэквондо – один из олимпийских видов спорта, где россияне и белорусы допущены к выступлениям на международных турнирах под нейтральным флагом.

По словам Васильченко, некоторые из зарегистрированных российских и белорусских спортсменов являются военнослужащими. «Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет. Президент Федерации таэквандо Украины Лесик Саманджия уже отправился в Баку, где состоится чемпионат мира, и будет общаться с руководством Всемирной федерации.

Такие соревнования как чемпионат мира дают рейтинг и очень высокий — это класс G-14. А чем выше рейтинг, тем ближе спортсмен к Олимпиаде. Но у нас еще есть Европейские игры, которые состоятся в конце июня в Польше. Там, насколько мне известно на сегодняшний день, россиян не будет. Туда Европейский олимпийский комитет их не пускает. У нас есть семь лицензий туда, возможно, там что-нибудь получится. Но, конечно, именно чемпионат мира дает достаточно хорошие шансы попасть на Олимпиаду», - заявил он.