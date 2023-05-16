Украинской разведке известно о подземном бункере Путина

Президенту России Владимиру Путину не поможет подземный бункер под его дворцом в Геленджике. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского ТВ.

По словам Юсова, украинской разведке известно о бункерной сети российского президента.

"Если кто-то думает, что можно на какие-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться – нет, нельзя, реальность догонит и там. Это не обязательно означает, что нужно прятаться буквально от каких-то ракет и боеголовок. Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", – сказал он.

На вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно: "Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Вы уверены, что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии".