В США заговорили об импичменте Байдену: «Планомерно уничтожает страну»

Конгресс США планирует внести законопроект об объявлении импичменту американскому президенту Джо Байдену. Об этом заявила член Палаты представителей США и член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Я заявляю о намерении представить 18 мая статьи об импичменте главе исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джо Байдену», — сказала Грин.

По ее словам, Байден совершенно не способен защитить собственную страну и является основной угрозой для национальной безопасности страны.