Германия заморозила миллиарды евро активов России

Власти Германии с начала российского вторжения на Украину до середины апреля 2023 года заморозили активы России на сумму в 5,23 миллиарда евро. Об этом заявила спикер Минэкономики Германии Беате Барон.

Правительство Германии поддержало решение Совета Европы создать реестр поврежденных инфраструктурных объектов в Украине. Как пояснила официальный представитель Кабмина Кристиане Хоффман, власти Германии и Украины рассматривают механизмы для получения компенсаций из замороженных российских активов.