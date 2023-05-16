Израиль поставит Нидерландам систему высокоточного оружия

Израильская оборонная компания Elbit Systems поставит Нидерландам 20 артиллерийских реактивных систем залпового огня PULS. Об этом сообщает Министерство обороны Израиля.

Согласно информации, министерства обороны Израиля и Нидерландов подписали первое в истории соглашение между двумя правительствами об экспорте оборонной продукции на сумму 305 миллионов долларов.

PULS вляется модернизированной версией реактивной системы залпового огня Lynx. Ее изготовили в 2018 году. Она способна вести прицельный огонь разными типами снарядов на дальность от 12 до 300 км. Пусковая установка может быть размещена на колесных и гусеничных платформах.