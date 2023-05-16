ВСУ по состоянию на вечер 18 мая имеют контроль над юго-западной частью города Бахмут Донецкой области Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Маляр рассказала и о продвижении украинских военных на 500 метров на отдельных участках, расположенных к северу от населенного пункта.

«В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Россияне переходили в наступление и пытались вернуть утраченные территории, но понесли потери и не смогли выполнить свои задачи. На отдельных участках украинские войска продвинулись на 1 км», — сообщила Маляр.

Она добавила, что оборона Бахмута и его пригорода выполняет свои задачи — Украина выигрывает время для «определенных запланированных действий».