Россия может остаться без армянского коньяка
Ереванский завод, который производит коньяк «Арарат» и принадлежит французской Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, сообщил глава Министерства экономики Армении Ваан Керобян, сообщают российские СМИ.
Глава ведомства отметил, что отказ от поставок создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда у местных фермеров.
«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», – сказал Керобян.