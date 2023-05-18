Синоптики предупреждают о резкой смене погоды

В Азербайджане объявлено предупреждение о резкой смене погоды, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Сообщается, что ночью и утром 19 мая и днем с 20 по 22 мая в отдельных местах ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. Также в отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах — снег.

Также отмечается, что в реках может подняться уровень воды, а в некоторых горных реках ожидаются кратковременные наводнения.