Владивосток станет китайским портом

Китай будет использовать Владивосток как транзитный порт для внутренней торговли, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из северных провинций Цзилинь и Хэйлунцзян.

Так, с 1 июня порт Владивосток считается Китаем своим транзитным портом "для товаров внутренней торговли". Начиная с этого дня, товары, отправляемые из северо-восточной китайской провинции Цзилинь во внутренние пункты назначения, могут следовать через порт Владивостока, минуя таможенные процедуры.