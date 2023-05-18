Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что в перспективе, если Россия будет воевать так дальше, то ей не удастся удержать Ростов и даже Кремль.

"Даже Кремль не удержат со временем. Если уж, извините, Кремлевский дворец обстреляли, а у нас никакой реакции на это. Если даже это не заставило президента как верховного главнокомандующего стать исполнителем своих возложенных по Конституции функций, то чего уж говорить дальше", - сказал Гиркин.