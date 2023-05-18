Беларусь укрепляет оборону на границе с Украиной

На границе Беларуси и Украины появились оборонительные укрепления.

Как сообщают белорусские СМИ, на расстоянии 10 километров от города Гомеля вдоль трассы М8 в направлении границы с Украиной наблюдается появление линии противотанковых укреплений, известных как "зубы дракона".

Кроме того, недалеко от места, где выстроили "зубы дракона", идет строительство, предположительно, фортификационных сооружений.