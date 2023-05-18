Тихановская предупреждает Россию
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предостерегла российские власти от попытки оккупации Беларуси, пишут немецкие СМИ.
"Если с президентом Беларуси Александром Лукашенко что-то случится, это обязательно спровоцирует политический кризис. И если президент России Владимир Путин попытается вмешаться или оккупировать страну, то он столкнется с сопротивлением", - сказала она.
Слова Тихановской прозвучали на фоне слухов об ухудшении здоровья лидера Беларуси.