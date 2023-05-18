Азербайджан вернул из Сирии своих граждан

18 мая 2023 года осуществлена репатриация на родину 11 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирии, сообщили в МИД Азербайджана.

Среди репатриантов 8 детей и 3 женщины.

Согласно сообщению, граждан Азербайджана доставили на родину в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана. В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана подлежащих репатриации лиц. Затем на основе достигнутой договоренности был обеспечен их переход транзитом через территорию Турции.

Затем в результате соответствующей координационной работы, проведенной посольством Азербайджана в Турции, гражданам были предоставлены свидетельства о возвращении в Азербайджан и авиабилеты. "На следующем этапе правительство Азербайджана планирует реализовать соответствующие меры в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество", - сообщили в МИД.