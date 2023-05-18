Пионтковский: Есть только один человек, который может убрать Путина

Вскоре в России может начаться серьезный государственный переворот. Об этом, как передает украинский телеканал 24 канал, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По мнению Пионтковского, устранить действующего президента России Владимира Путина может только Юрий Ковальчук (основной акционер и экс-председатель совета директоров банка "Россия").

"Путин был для него полезнейшим инструментом в его безумной мании уничтожения Запада, и он этот сценарий отработал. Теперь ему нужно заниматься другими вопросами, прежде всего сохранением власти для некого широкого круга лиц", – сказал Пионтковский.

По его словам, сейчас Ковальчук находится именно в таком положении, в котором уже хочет остановить Путина.

