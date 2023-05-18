Украинские летчики удивили Пентагон своими способностями

Для обучения украинского пилота на истребителях F-16 требуется всего 4 месяца, а не 16, как говорилось ранее. Об этом пишет Yahoo News ссылаясь на официальные источники в Командовании Воздушных сил США отмечая, что два пилота, которые проходили обучение на авиабазе США, превзошли ожидания Пентагона.

Издание уточняет, что украинские пилоты с квалификацией на МиГ-29 и Су-27, которые были протестированы на авиасимуляторе в Аризоне, всего после одной демонстрации смогли успешно посадить самолет после отказа двигателя в результате аварии.

Это технический навык, который необходимо постоянно отрабатывать в течение всей карьеры пилота F-16. Оба пилота также могли "выполнять имитационные атаки на основе параметров, переданных во время полета на симуляторе".