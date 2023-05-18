Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:49

Комик, выступавший на минувших выходных с номером в стендап-шоу в Пекине, жестоко заплатил за, казалось, безобидный рассказ, в котором распознали оскорбление святого – Народно-освободительной армии Китая. Ли Хаоши, выступающий под сценическим псевдонимом Хаус, рассказал о двух бродячих собаках, которых подобрал, переехав в Шанхай. И вот однажды он наблюдал за тем, как они погнались за белкой, и это напомнило ему официальный лозунг: «Бейтесь, чтобы победить, тренируйте образцовое поведение». Шутка на троечку с плюсом, не о чем, казалось, говорить, но бдительные соотечественники усмотрели страшную крамолу.

Дело в том, что первым фразу про стиль и способность выигрывать битвы произнес в 2013 году председатель Си Цзиньпин в числе требований к китайской армии. С тех пор, как это бывает в государствах с развитой системой пропаганды, этот лозунг закрепился в официальном употреблении. Даже с учетом этого обстоятельства трудно понять, в чем грех комика, как если бы он вернул в свою речь суворовское «тяжело в учении, легко в бою». Но у идеологически суровых товарищей с чувством юмора плохо, и шанхайская комедийная компания Xiaoguo Culture Media, проводившая шоу, была оштрафована на сумму, эквивалентную двум миллионам долларов. Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма выпустило заявление: «Мы никогда не позволим какой-либо компании или отдельному лицу опозорить знаменитый имидж Народно-освободительной армии на сцене в столице, никогда не позволим оскорбить глубокие чувства людей к солдатам и никогда не позволим серьезные темы воспринимать как шутку». Провинившейся компании запрещено организовывать шоу в Пекине, она в свою очередь публично покаялась в грехах и разорвала контракт с Ли Хаоши.