Китайская армия - это не шутка горячая тема
Комик, выступавший на минувших выходных с номером в стендап-шоу в Пекине, жестоко заплатил за, казалось, безобидный рассказ, в котором распознали оскорбление святого – Народно-освободительной армии Китая.
Ли Хаоши, выступающий под сценическим псевдонимом Хаус, рассказал о двух бродячих собаках, которых подобрал, переехав в Шанхай. И вот однажды он наблюдал за тем, как они погнались за белкой, и это напомнило ему официальный лозунг: «Бейтесь, чтобы победить, тренируйте образцовое поведение». Шутка на троечку с плюсом, не о чем, казалось, говорить, но бдительные соотечественники усмотрели страшную крамолу.
Дело в том, что первым фразу про стиль и способность выигрывать битвы произнес в 2013 году председатель Си Цзиньпин в числе требований к китайской армии. С тех пор, как это бывает в государствах с развитой системой пропаганды, этот лозунг закрепился в официальном употреблении. Даже с учетом этого обстоятельства трудно понять, в чем грех комика, как если бы он вернул в свою речь суворовское «тяжело в учении, легко в бою». Но у идеологически суровых товарищей с чувством юмора плохо, и шанхайская комедийная компания Xiaoguo Culture Media, проводившая шоу, была оштрафована на сумму, эквивалентную двум миллионам долларов.
Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма выпустило заявление: «Мы никогда не позволим какой-либо компании или отдельному лицу опозорить знаменитый имидж Народно-освободительной армии на сцене в столице, никогда не позволим оскорбить глубокие чувства людей к солдатам и никогда не позволим серьезные темы воспринимать как шутку».
Провинившейся компании запрещено организовывать шоу в Пекине, она в свою очередь публично покаялась в грехах и разорвала контракт с Ли Хаоши.
Можно с определенностью сказать, что нечто подобное должно было с неизбежностью произойти. По мере роста благосостояния китайцев, в первую очередь в больших промышленных центрах, они все больше перенимают западный образ жизни и западные развлечения.
Стендап-шоу получили огромную популярность в стране. Тут регулярно устраиваются грандиозные телевизионные соревнования-баттлы между различными комиками, где те пытаются перешутить друг друга. Это генетически американское развлечение подразумевает «язык без костей» и готовность шутить на самые рискованные темы, вплоть до нарушения приличий. В Китае, с его мощным идеологическим аппаратом, развитой цензурой и системой контроля за общественной средой профессиональные острословы просто обречены нарываться на неприятности.
С другой стороны, растущие глобальные амбиции Китая и обострение отношений с Западом ведут к увеличению значения и авторитета военных: Народно-освободительной армии, превращения ее в неприкасаемый символ. Какие тут могут быть шутки и сравнения с собаками? Да и невольно подсмеиваться над словами самого Си, в укреплении своей власти вышедшего далеко за рамки коллективного руководства, когда-то установленного для китайских руководителей Дэн Сяопином, политически вредно.
Пример Ли Хаоши - другим наука. Безвредны лишь анекдоты про тещу.