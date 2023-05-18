Глава МИД России Сергей Лавров в своем ответе президенту Франции Эммануэлю Макрону о геополитическом поражении России и ее вассальной зависимости от Китая сказал то, что встревожило Пекин. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В ответ на слова Макрона Лавров сделал заявление о том, что Россия не поворачивалась лицом к Востоку, а пришла к сотрудничеству с ним после того, как Запад сам отвернулся от нее вопреки своим европейским интересам. Страны ЕС сделали это по указанию США.

Китайские авторы в своем материале обеспокоены тем, что Москва будет сотрудничать с Пекином лишь до тех пор, пока не помирится с Западом. Однако другие авторы и эксперты отметили, что сегодняшнее агрессивное поведение Запада вряд ли приведет к этому.