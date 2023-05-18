На 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО Азербайджан предложил внести в международный реестр в рамках программы «Памяти мира» (Memory of the World International Register) иллюстрированный альбом стихов выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршудбану Натаван под названием «Розовая тетрадь». Предложение было одобрено ЮНЕСКО. Об этом haqqin.az сообщили в представительстве Азербайджана в ЮНЕСКО.

Согласно правилам, утвержденный Международным Консультативным комитетом список выносится на обсуждение и утверждение сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Таким образом, номинации считаются внесенными в реестр после утверждения на сессии Исполнительного совета.