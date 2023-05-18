ЮНЕСКО о «Цветочной тетради» шушинской поэтессы Натаван почти официоз
На 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО Азербайджан предложил внести в международный реестр в рамках программы «Памяти мира» (Memory of the World International Register) иллюстрированный альбом стихов выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршудбану Натаван под названием «Розовая тетрадь». Предложение было одобрено ЮНЕСКО. Об этом haqqin.az сообщили в представительстве Азербайджана в ЮНЕСКО.
Согласно правилам, утвержденный Международным Консультативным комитетом список выносится на обсуждение и утверждение сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Таким образом, номинации считаются внесенными в реестр после утверждения на сессии Исполнительного совета.
В документе, составленном ЮНЕСКО и содержащем краткое описание номинаций, Хуршудбану Натаван описывается в качестве лидера литературного совета страны мусульманского Востока в период сегрегации в Европе: в XIX веке женщины-писательницы выступали под мужскими псевдонимами. Натаван - последняя наследница Карабахского хана, отличалась высокой образованностью и являлась прогрессивной личностью. Натаван являет собой феноменальный образ азербайджанской женщины. Особо отмечается вклад поэтессы в общественную жизнь и культурное развитие Азербайджана. Включение “Цветочной тетради” Натаван в международный реестр является олицетворением высокой оценки наследия Карабахского региона Азербайджана, относящегося к XIX веку со стороны ЮНЕСКО и мирового сообщества.
Следует отметить, что автором номинации наследия Натаван является ученый Национальной Академии Наук Нигяр Бабаханова.
В заключение следует отметить, что три картины из знаменитой “Цветочной тетради” были представлены постоянным представитьством Азербайджана в ЮНЕСКО на выставке, прошедшей 21 марта 2021 года в рамках Международного дня Франкофонии в штаб-квартире ЮНЕСКО.