Украинского судью арестовали с залогом в три миллиона долларов

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей.



Избранная мера пресечения была определена в виде содержания под стражей сроком до 14 июля.

Как передает корреспондент украинского "Суспильне", суд также определил, что альтернативой содержания под стражей может быть внесение залога в размере 107 млн гривен (примерно 2,9 млн долларов).

Правоохранительные органы обвиняют Князева в коррупции. Во время обыска у него было обнаружено около 2,7 млн долларов, которые, как считает следствие, он получил как взятку.