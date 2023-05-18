Третий день чемпионата Европы в Баку

В 10:00 начнутся индивидуальные квалификационные соревнования с булавами и лентой. Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Илона Зейналова выйдут на ковер после 17:00.

Напомним, вчера Зохра Агамирова вышла в финалы с мячом и обручем. Сегодня она постарается выйти еще в три финала – с булавами, лентой и в многоборье.

Пока у Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы две бронзовые медали. Их в первый день соревнований завоевала наша юниорская групповая команда.

Всего на Евро в Баку выступают спортсменки из 38 стран. Соревнования завершатся 21 мая.