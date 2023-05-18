Дашнаков в Армении могут объявить вне закона

По словам Асланяна, он намерен инициировать такой процесс.

Асланян отметил, что, когда в 1998 году было отменено решение о приостановлении деятельности партии, согласно закону о партиях, «Дашнакцутюн» должна была возобновить свою деятельность после проведения съезда, который она созвала.

«Дашнакцутюн должна прекратить свою деятельность, потому что это антиармянская организация. Это говорю не только я, но и многие известные люди», - говорит Асланян, добавляя, что «собирает материалы для себя, чтобы больше узнать о шпионской деятельности дашнаков». «Всего через несколько лет «Дашнакцутюн» как мертвая партия уйдет с политической сцены», - сказал Асланян.