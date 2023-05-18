Украина перехватила тактическую инициативу в Бахмуте Институт изучения войны
Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контратак 18 мая, говорится в отчете Института изучения войны.
«Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе», - говорится в отчете Института.
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