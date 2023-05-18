Великобритания ввела новые санкции против России

В пятницу, 19 мая, Великобритания ввела дополнительные санкции против России. В список вошли 86 россиян и компаний, в частности, "Росбанк" и "Тинькофф Банк", 9 организаций, связанных с "Росатомом", и основатель "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

"Великобритания сегодня (в пятницу, 19 мая) объявила о новой волне санкций против России, нацеленных на предприятия и лиц, связанных со способностью России финансировать и вести войну", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новые санкции, примененные против 86 россиян и компаний, связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России, "усиливая давление на остаточный доход Путина и пытаясь использовать эти секторы для поддержки военной машины".

"Санкции включают репрессии против теневых лиц и организаций, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна, а также против основных российских энергетических и грузовых компаний. Также под санкции попали связанные с "Росатомом" компании, производящие передовые материалы и технологии, в частности, лазеры", - добавляют в ведомстве.