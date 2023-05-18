CША позволят экспортировать F-16 в Украину

Администрация президента США Джо Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать F-16 в Украину, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

На данный момент неизвестно о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт истребителей. Издание указывает, что в последние месяцы украинские чиновники начали «лоббистскую кампанию» по F-16. Их поддерживают некоторые члены Конгресса, которые утверждают, что эти истребители могли бы сбивать российские самолеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы Patriot.

Официально в Белом доме заявили, что F-16 «не входят в повестку дня» G7, но тема может всплыть в кулуарах саммита. Более вероятно, что этот вопрос станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Вильнюсе.