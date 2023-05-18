Акция «Стране известно», которая стартует 19 мая и продлится до 30 мая, предлагает покупателям скидки до 50% при покупке наличными и возможность покупки в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса, без процентов и даже без комиссии. Точнее, в дни акции вы сможете купить смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, предметы быта и домашний текстиль - в рассрочку на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Кратко говоря, предлагаем вашему вниманию некоторые из интересных предложений. Итак, при покупке наличными вы сможете приобрести:

Смартфон Oppo A17k с 64 ГБ встроенной памяти и широким экраном всего за 299 манатов вместо 370 ;

с 64 ГБ встроенной памяти и широким экраном всего за манатов вместо ; Диван Opera с механизмом кровати и базой за 299 манатов вместо 456 ;

с механизмом кровати и базой за манатов вместо ; Смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 109 см всего за 69 9 манатов вместо 1050 ;

с диагональю экрана 109 см всего за манатов вместо ; Паровой утюг Hoffmann мощностью 2000 Вт всего за 20 манатов вместо 60.

Для информации в магазинах сети представлено 30 000 наименований товаров, чтобы вы могли удовлетворить потребности вашего дома по доступным ценам.

Итак, не упустите время, чтобы в дни акции приобрести желаемые товары по доступным ценам. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в колл-центр по телефону *6060, или найти адрес ближайшего к вам магазина здесь.

Kontakt поздравляет всех азербайджанцев с наступающим Днем независимости!