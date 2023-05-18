В Милли Меджлисе анонсировали закон «О репродуктивном здоровье»

Одним из важных вопросов, стоящих перед Милли Меджлисом, является принятие в ближайшее время закона о репродуктивном здоровье, заявил начальник отдела социального законодательства парламента Адиль Велиев на конференции «Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака».

Он отметил, что это нашло отражение в рекомендациях для Азербайджана Комитета ООН по отмене всех форм дискриминации в отношении женщин.

«Основная особенность закона заключается в том, что планирование семьи является дополнительным механизмом решения проблем», - отметил он.