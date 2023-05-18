Парламент Армении не рассмотрит позволяющий арестовать Путина документ

Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда не включили в повестку сессии парламента Армении, пишут армянские СМИ.

Ранее стало известно, что Москва негативно восприняла планы Еревана по присоединению к Римскому статуту. Затем спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что сегодня этот шаг, не имея определенного КПД, был бы неправильным по отношению к России.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России в Украину. После выдачи ордера Путина могут арестовать и передать МУС в любой из 123 стран, ратифицировавших Римский статут.