Минздрав инспектирует частные клиники – выявлены недочеты

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в течение первого квартала этого года провел плановые проверки в 49 частных медицинских учреждениях, выявив недостатки в 38 из них.

Согласно сообщению центра, при этом на 28 из 33 предприятий проведены проверки, на 8 предприятиях обнаружены недочеты.

В центре сообщили, что в результате проведенных мониторингов по статьям 210.1, 215.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях составлено и направлено в производство 52 протокола.