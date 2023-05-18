Почему в Азербайджане стали чаще разводиться

Увеличение числа разводов в Азербайджане вызвано упрощенным бракоразводным процессом. Об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, азербайджанцам стало проще разводиться, поскольку суд может расторгнуть брак даже на основании заявления одной стороны.

"При этом не учитываются интересы ни ребенка, ни мужа, ни жены. В период предоставления времени для примирения суды должны принять определенные меры. Необходимо вести работу с семьями, чтобы можно было предотвратить развод, если это возможно", - сказала Мурадова.