Азербайджану не нужны иранские перец и киви

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) ввело временные ограничения на экспорт перца и киви в страну со стороны ряд иранских компаний. Об этом говорится в сообщении данной агентства.

Отмечается, что образцы продукции были проверены специалистами Института безопасности пищевых продуктов при AQTA. По результатам экспертизы в 19 партиях перца, ввезенного из Ирана был найден «вирус коричневой морщины». В 34 партиях ввезенного киви же обнаружили щитовку тутового дерева - паразита, подлежащего карантину. При экспорте продукции еще 13 компаний были обнаружены несоответствия.

Также подчеркивается, что ряд иранских экспортеров продолжал допускать нарушения, несмотря на неоднократные предупреждения. В этой связи было решено ввести временные ограничения на ввоз продукции 17 иранских компаний.