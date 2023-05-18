Врач о преимуществах грудного вскармливания

Пскольку питательная ценность грудного молока очень высока, оно вполне удовлетворяет потребности ребенка;иоактивные компоненты грудного молока, включая иммуноглобулин, защищают детей от инфекции, укрепляют их иммунную систему. Также грудное вскармливание защищает мать от рака молочной железы и яичников, помогает женскому организму быстрее восстановиться после родов.

По его словам, длительное грудное вскармливание имеет много преимуществ для детей грудного возраста и их матерей. Например, грудное вскармливание помогает детскому мозгу быстрее развиваться; грудное вскармливание снижает риск развития в последующие годы заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения, диабета, рака и других хронический заболеваний.

Гулиев омтетил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить ребенка исключительно грудным молоком до достижения им шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет. Несмотря на то, что большинство семей в рацион малыша до 1 года вводят прикорм, однако не следует забывать, что основным источником питания является грудное молоко. Это единственный продукт питания, обеспечивающий организм малыша защитными антителами и укрепляющий его естественный иммунитет.

Также врач отметил, что длительное грудное вскармливание не оказывает негативного воздействия на психологическое состояние ребенка.

«Защитная функция грудного молока делает его самым лучшим лекарством для ребенка. Защитные свойства грудного молока способствуют развитию иммунитета ребенка, блокируют инфекционных агентов, а баланс питательных веществ и гормонов способствует гармоничному росту тканей организма. Это идеально сбалансированный состав белков, жиров и углеводов. При грудном вскармливании в течение первых 6 месяцев жизни ребенок надежно защищен от большинства инфекционных заболеваний», - сказал врач.

Грудное вскармливание и прикус связаны между собой, и в долгосрочной перспективе кормление грудью ребенка влияет на формирование лицевых костей черепа.Также у детей, находящихся на грудном вскармливании, значительно реже встречаются такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергия, инфекции нижних и верхних дыхательных путей, средний отит, синдром внезапной детской смерти, ожирение и диабет 1 типа.

До 6 месяцев грудное вскармливание является прекрасной профилактикой недостатка железа, поскольку железо, содержащееся в грудном молоке, имеет наибольшую биологическую доступность.

Врач добавил, что сон - крайне важный фактор для лактации, ведь именно во сне вырабатывается гормон пролактин, отвечающий за выработку молока. Помимо этого, следует увеличить потребление жидкости (не менее 10-12 стаканов чистой воды каждый день), ведь молоко на 90 процентов состоит из воды.

Кроме того, здоровое питание во время беременности - это важный аспект здоровья как будущей матери, так и растущего плода. Нужно обратить особое внимание на такие вещества, как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Белки помогают строить ткани и органы растущего плода, жиры являются источником энергии и необходимы для правильного развития мозга, углеводы дают энергию, а витамины и минералы играют важную роль в поддержании здоровья как будущей матери, так и растущего плода. Научно доказано, что отвары из фенхеля, аниса и тмина эффективно увеличивают выработку грудного молока. Помимо этого, потребление ячменя, шпината, свеклы, чеснока, льняного семени и овса ускоряет выработку материнского молока и улучшает его вкус.

В настоящее время нет специальных лекарств для выработки грудного молока, однако некоторые препараты могут стимулировать выработку пролактина - гормона, ответственного за лактацию. Перед применением этих препаратов необходимо проконсультироваться с врачом, так как они могут привести к развитию негативных побочных реакций поскольку самостоятельное их применение может быть опасным как для их здоровья, так и для здоровья их малышей. может повредить их здоровью и здоровью ребенка.

«Несмотря на то, что кормление грудью самый простой и удобный способ питания, без знания правил вскармливания сложно обеспечить полноценное питание ребенка, а также комфорт и здоровье матери. Первое прикладывание к материнской груди для младенца является началом взаимоотношений ребенка с окружающим миром. Правильность прикладывания является залогом успешного кормления. Для мамы это важно с целью профилактики болезненных ощущений, а для малыша это необходимо для хорошего набора веса и гармоничного развития. Кормить ребенка может каждая женщина, необходима лишь правильная подготовка к этому процессу», - сказал Гулиев.

Следует также знать, что молозиво (первое молоко, которое вырабатывается в начале кормления грудью) - это идеальное питание для новорожденного. Молозиво богато белками и питательными веществами и, самое главное, оно играет решающую роль в формировании иммунной системы малыша.