Украинский генерал показал кадры боев за Бахмут Видео
ВСУ продолжают выбивать российских военных из Бахмута Донецкой области Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский показал кадры ожесточенных боев на Бахмутском направлении.
По его словам, за город-крепость идут жестокие бои.
"Бахмутское направление. Контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются. Это видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - прокомментировал генерал-полковник видео, которое обнародовал в своем Telegram-канале.