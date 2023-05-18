Обидчице сына Пашиняна грозит тюрьма

Решение суда по делу Гаяне Акопян будет оглашено завтра в 15:00, сообщил журналистам правозащитник Рубен Меликян.

Гаянэ Акопян, которую обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра Армении, может быть приговорена к 4-8 годам лишения свободы, заявил журналистам адвокат Акопян Ваан Ованнисян.

Гаяне Акопян - мать погибшего в 44-дневной войне армянского военнослужащего Жоры Мартиросяна.

17 мая сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна пытались похитить возле его дома. Армянские СМИ обвинили в этом членов организации «Зов сыновей», объединяющей родителей погибших в Карабахе военных. Утверждается, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль.

Вчера в ходе рассмотрения дела Акопян у Шенгавитского суда в Ереване собрались протестующие, требуя освободить женщину, некоторые из них пытались прорваться в зал суда.