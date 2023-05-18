Президент Грузии о заслугах Гейдара Алиева

Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении современного азербайджанского государства. Именно его дальновидность заложила фундамент сильного и процветающего государства. Об этом говорится в поздравительном послании президента Грузии Саломе Зурабишвили, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Труды и усилия Вашего отца, ставшего светом надежды для всей страны во имя процветания азербайджанского народа, останутся в памяти грядущих поколений, всегда будут для них источником вдохновения и гордости», - подчеркнула Зурабишвили.

В послании отмечается, что под руководством Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе: «Он сыграл решающую роль в развитии отношений между нашими странами. Грузия высоко ценит крепкую дружбу и партнерство с Азербайджаном. Мы готовы к дальнейшему углублению этих связей на благо наших народов».