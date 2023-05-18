В Еврокомиссии против равноправных переговоров России и Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что необходимо отвергать какие бы то ни было мирные инициативы, предполагающие равносильные переговоры между Киевом и Москвой. Как передают российские СМИ, об этом она сказала на саммите G7.

«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала Урсула фон дер Ляйен.